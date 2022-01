"Dlaczego na nas plujecie?" Polki noszące płód z letalną wadą domagają się praw

Osiecimski: - Film udostępnimy w internecie, ale dla mnie szczególnie ważne jest, że w ramach kampanii społecznej dotrzemy z nim i z informacjami o tych dramatach do małych miasteczek i na wieś. Bo to właśnie tam "o tym się nie mówi". Jeśli dramat przeżywają kobiety w dużych aglomeracjach, to co dopiero muszą czuć matki w miejscach, w których znacznie trudniej jest o jakiekolwiek informacje na ten temat, gdzie taką traumę musi potęgować poczucie całkowitego osamotnienia? Chcemy tam docierać z pokazami filmu, ale i z ekspertami, lekarzami i prawnikami.