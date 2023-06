Dlatego uciekł do Rosji? "Ja będą używał pięści, a ty możesz użyć czegokolwiek"

W ostatnim okresie aktorskiej działalności (Seagal pożegnał się z planem filmowym w 2018 roku) zaczęły się też pojawiać informacje o rasistowskich zachowaniach gwiazdora. Jego partner z filmu "Miasto bezprawia", raper DMX tak wspomina współpracę: "Mówił do mnie, jakby był starym panem niewolników. Pomyślałem: 'Człowieku, z kim ty, …., rozmawiasz? Nie nazywam się Sambo. Gdy widział moją narzeczoną, mówił do niej: 'Hey, little mama'. Uważał, że jest to tak … w porządku".