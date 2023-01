Wystarczyło jedno spotkanie. "Jeśli tego nie zrobisz, zrobi to inna dziewczyna"

Aktorka wspomina, że rozmowa toczyła się głównie pomiędzy agentami, a Seagal zabrał głos dopiero na sam koniec spotkania, jak wyszli z pokoju konferencyjnego: "Pamiętam, jak do mnie powiedział: - Jeśli tego nie zrobisz, to zrobi to ta dziewczyna po drugiej stronie korytarza i to ona dostanie tę pracę".