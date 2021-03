Dodatkowe odcinki "The Walking Dead" już w telewizji. Wszystko przez pandemię…

Pierwszy z sześciu dodatkowych odcinków serialu "The Walking Dead" będzie można obejrzeć 1 marca na stacji Fox. Kolejne pojawiać się będą w tygodniowym odstępie. Dodatkowe odcinki powstały - paradoksalnie - przez pandemię koronawirusa, która przerwała produkcję serialu.

Maggie Green powraca do The Walking Dead

Początkowo dziesiąty sezon "The Walking Dead" składać się miał, podobnie, jak większość poprzednich sezonów, z szesnastu odcinków. Pierwszy został wyemitowany w Stanach 6 października 2019 roku. Zgodnie z planem udało się pokazać piętnaście odcinków. Ostatni miał trafić do telewizji 12 kwietnia 2020 roku, ale plany pokrzyżował koronawirus. Jednak wczesną wiosną postprodukcja w hollywoodzkich studiach została zawieszona i finałowy epizod na swoją premierę musiał poczekać do października.

W międzyczasie producenci serialu wpadli na pomysł, że w letnim okresie zrealizują sześć dodatkowych odcinków serialu i jako bonus dodadzą je do dziesiątego sezonu. W Hollywood od kilku miesięcy ekipy filmowe pracują w ściśle przestrzeganym rygorze sanitarnym, bez większych więc problemów udało się nakręcić materiał i przygotować go do telewizyjnej emisji.

The Walking Dead Season 10c Official Trailer

Bonusowe odcinki w dużym stopniu oparte są na retrospekcjach. Stąd w obsadzie znaleźli się nowi aktorzy (wprowadzona została m.in. żona Negena). Jednak najważniejszą informacją dla fanów serii jest wiadomość, że po długiej przerwie odnalazła się jedna z ulubionych postaci "The Walking Dead" – Maggie Green. Aktorka Lauren Cohan, serialowa Maggie liczyła, że producenci przypomną sobie o jej bohaterce. Nie spodziewała się jednak, że powrót nastąpi jeszcze w dziesiątym sezonie.

Poniżej tytuły bonusowych odcinków dziesiątej serii "The Walking Dead".

"The Walking Dead" ep. 17 - "Home Sweet Home"

"The Walking Dead" ep. 18 - "Find Me"

"The Walking Dead" ep. 19 - "One More"

"The Walking Dead" ep. 20 - "Splinter"

"The Walking Dead" ep. 21 - "Diverged"

"The Walking Dead" ep. 22 - "Here's Negan"