Domagają się 5 mln dol. Wszystko przez Anę de Armas

W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach dochodzi w sądownictwie do kuriozalnych sytuacji. Ostatnio trafił do sądu pozew, w którym fani Any de Armas domagają się 5 mln dol. zadośćuczynienia za to, że wszystkie sceny z aktorką zostały wycięte z filmu. Mimo że de Armas pojawiła się w jego zwiastunie.