Donald Glover odwołuje trasę koncertową. Problemy zdrowotne artysty

Co ciekawe, już we wrześniu Glover odwołał część występów, argumentując to potrzebą skupienia się na swoim zdrowiu. Wtedy zalecił fanom zachowanie zakupionych biletów. Teraz jednak poinformował o zwrocie pieniędzy za bilety: "Bilety zostaną zwrócone w punkcie zakupu. Chciałbym bardzo móc zagrać dla fanów, ale najpierw muszę wyzdrowieć. Dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość" — napisał na platformie X.