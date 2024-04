Dorota Segda straciła pracę. Wiadomo, kto ją zastąpił

Rok później Segda nie kryła koszmarnej sytuacji finansowej uczelni. - Jestem naprawdę zrozpaczona stanem finansów Akademii. Nie mamy na życie. Musimy wprowadzić drastyczne oszczędności kosztem studentów, z zajęciami online w zimowych tygodniach włącznie. Postaramy się, żeby było ich jak najmniej. Przeżyliśmy pandemię i miałam nadzieję, że online to już przeszłość, ale nie mamy na prąd, który podrożał kilkukrotnie, 800 procent, 1000 procent, nie mamy na gaz, musimy zamknąć uczelnię na weekendy, na długie zimowe wieczory. Pęka mi serce. Przedstawienia robimy za grosze, choć cieszą się wielkim uznaniem widowni i dostają nagrody na festiwalach, na które jeździmy, chociaż też nas na to nie stać. I nie tylko AST znajduje się w takiej sytuacji. Polska nauka i polskie szkolnictwo są w naszych kraju spychane do wiecznej finansowej poczekalni.