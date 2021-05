Drew Barrymore żałuje współpracy z Woodym Allenem. "Byłam zmanipulowana"

- Potem jednak urodziły mi się dzieci i to mnie zmieniło, bo uświadomiłam sobie, że właściwie zostałam zmanipulowana, po to, aby nie patrzeć poza to, co nam powiedziano. Widzę, co teraz dzieje się w przemyśle filmowym, a to dzięki tobie i twojemu odważnemu wyborowi. Więc dziękuję za to - zwróciła się do Dylan Farrow.