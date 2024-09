Drużyna A(A): Spirytus, terapia i Danuta Stenka w nowym wcieleniu

Grupa czterech alkoholików i dwie cysterny spirytusu do przeszmuglowania w szczytnym celu – co może pójść nie tak? Odpowiedzi na to pytanie udzieli film twórców hitu "Johnny". Premiera "Drużyny A(A)" zaplanowana jest na 20 września. Danuta Stenka ogoliła się do zera dla tej roli.