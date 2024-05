Duże wyróżnienie dla Polki. Dostała nagrodę na festiwalu w USA

Podobne informacje zawsze cieszą – każdy sukces polskiego twórcy na arenie międzynarodowej wart jest podkreślenia. Zwłaszcza gdy mowa o kinie dokumentalnym, które choć nie przyciąga tylu widzów, co atrakcyjna fabuła, często ma za zadanie mówić o najważniejszych bolączkach współczesnego świata. Nie inaczej jest w przypadku "Do ostatniej kropli" Ewy Ewart, który to film dostał nagrodę na prestiżowym festiwalu.