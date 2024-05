Sprzedali wszystko i wyjechali w świat. Zabrali troje dzieci

Kto z nas choć raz nie marzył, żeby porzucić dotychczasowe życie, wyjechać z kraju i zacząć podróżować po świecie? Kasia i Robert nie tylko o tym myśleli, ale i to zrobili – i to w dodatku z trojgiem dzieci! Znani w sieci jako The Big Five Family stali się bohaterami dokumentu "W stronę słońca" Agnieszki Kokowskiej, który już wkrótce zostanie zaprezentowany na festiwalu filmowym.