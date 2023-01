Dwie najpiękniejsze na świecie. Sophia Loren żegna rywalkę

Loren urodziła się 20 września 1934 roku. W przeciwieństwie do Lollobrigidy szybko (w 1956 roku) podpisała kontrakt z hollywoodzką wytwórnią, co na pewno pomogło jej stać się większą międzynarodową gwiazdą niż Gina. We Włoszech obie aktorki ostro rywalizowały ze sobą. Obie obsadzane były w podobnych rolach. Rywalizacja osiągnęła swoją kulminację w pierwszej połowie lat 60. Później gwiazda Lollobrigidy zaczęła gasnąć.