Dwie petardy, na które czekał świat. 2,4 miliarda dolarów i Oscary

Warto zwrócić uwagę, że oba zwycięskie tytuły pojawiły się w kinach w tym samym czasie. Ich premiera została wyznaczona na 21 lipca. Wielu widzów w Stanach postanowiło wybrać się na obydwa filmy tego samego dnia, co wydatnie wpłynęło na ich box office’owe wyniki. Dziennikarze szybko znaleźli odpowiednie określenie na to, co w letnim okresie działo się w kinach – "Barbieheimer".