Dziwaczny ruch HBO Max. Zabrali widzom jeden z największych hitów

"Batman" z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej z niewyjaśnionych przyczyn zniknął z HBO Max. Usuwanie i dodawanie filmów, seriali, programów przez wszystkie platformy streamingowe nie jest niczym nadzwyczajnym. Praktycznie co miesiąc Netflix, Disney+, HBO Max i inni aktualizują listy dostępnych tytułów, co ma zwykle związek z licencjami. Ale "Batman" to produkcja Warner Bros., więc nagłe zniknięcie właśnie tego filmu wzbudziło sporą sensację w mediach społecznościowych. I wysyp bezlitosnych żartów.