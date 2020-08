"Desperado" 25 lat później. Efektowna orgia przemocy. Widzowie do dziś przecierają oczy ze zdumienia

Przychodzi facet o poczciwym obliczu Steve’a Buscemiego do meksykańskiego baru, zamawia piwo o smaku ciepłego moczu i z zacięciem godnym lepszej sprawy zaczyna opowiadać historię pewnego osobliwego zabójcy mordującego niewinnych bywalców przygodnych barów.

Cała gadka jest nastawiona na wywołanie paniki wśród klienteli baru, która o niewinności wie tyle, co o jakościowym piwie. Tak się bowiem składa, że rzeczony siewca śmierci jest normalnej budowy grajkiem z przestrzelonymi dłońmi, który ma w swej vendetcie więcej szczęścia niż rozumu i prawdziwych umiejętności.

Nie ma to jednak znaczenia – stworzony barwną anegdotą mit robi swoje i wprowadza niepokój wśród zakapiorów. A potem w szeregach Bucho. Z kolei u widza powoduje z każdą kolejną minutą coraz szerszy uśmiech na twarzy. Bo " Desperado " to film, który wbrew swemu chaotycznej genezie (początkowo miał nosić tytuł "El Pistolero" i być anglojęzycznym remakiem debiutanckiego " El Mariachi " Roberta Rodrigueza) zapewnia czystą radochę.

Nic to, że z braków budżetowych ("Desperado" powstał za 7 mln dol., a wygląda na co najmniej 20-30 mln) ci sami kaskaderzy zmieniali stroje, zakładali okulary i doczepiali brody czy wąsy, by ginąć na ekranie wiele razy. Liczy się finalny efekt, a nie sposób, w jaki został osiągnięty.