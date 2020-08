Ekipa filmu zauważyła dziwne zachowanie. 4 miesiące później już nie żył

W najnowszym dokumencie "Robin's Wish" wdowa po komiku, jego współpracownicy i lekarze odsłaniają kulisy jego śmierci. Okazuje się, że za samobójczą śmiercią Williamsa stała nieuleczalna choroba zwana otępieniem z ciałami Lewy’ego (DLB), którą na krótko przed jego śmiercią błędnie zdiagnozowano jako chorobę Parkinsona.

Nic dziwnego, bo objawia się ona m.in. symptomami podobnymi do Parkinsona, ale też depresją, omamami wzrokowymi i urojeniami o treści paranoidalnej.

- Każdy fragment mózgu mojego męża został zaatakowany przez chorobę - mówi w dokumencie wdowa po aktorze, który do końca nie wiedział, z czym walczy jego organizm.

W kontekście nadchodzącego filmu brytyjski The Independent przytacza fragment biografii Robina Williamsa autorstwa Dave'a Itzkoffa. Pisze on, że podczas zdjęć do "Tajemnicy grobowca" nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia.