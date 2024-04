Elliot Page zdradza kulisy kultowej komedii sprzed lat. Miał romans z jedną z aktorek

Elliot Page: korekta płci

Elliot Page pod koniec 2020 r. wyznał, że jest mężczyzną, który przez 33 lata żył, pracował i robił karierę jako kobieta - Ellen. Przez ten czas ukrywał swoje prawdziwe "ja", jednak nie był szczęśliwy. W końcu postanowił się ujawnić. Napisał wtedy na swoim twitterowym profilu: "Cześć przyjaciele, chcę się z wami podzielić, że jestem trans, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot. Czuję się szczęśliwy, że to piszę. Być tutaj. Dotrzeć do tego miejsca w moim życiu. Czuję ogromną wdzięczność za niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej podróży. Nie potrafię wyrazić, jak niezwykłe to uczucie, gdy wreszcie kocham tego, kogo jestem na tyle, aby podążać za sobą".