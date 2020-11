Elsa Raven nie żyje. Miała 91 lat

Amerykańska aktorka była znana polskiej publiczności głównie za sprawą małej, charakterystycznej roli kobiety zbierającej datki na renowację zegara w filmie " Powrót do przyszłości ". To właśnie dzięki pozyskanym od niej informacjom, główny bohater Marty wie o uderzeniu pioruna w iglicę na budynku ratusza, co umożliwia zebranie energii elektrycznej potrzebnej do podróży Deloreanem .

Elsa Raven, a właściwie Elsa Rabinovitz, odeszła w swoim domu w Los Angeles. Miała 91 lat. Gwiazda od kilku lat nie była aktywna zawodowo. Ostatnią rolę zagrała w 2011 r. w filmie "Answers to Nothing".

Pierwsze kroki w aktorskiej karierze Raven stawiała na planie takich seriali jak "Szpital miejski" i "Dni naszego życia" w latach 60. Większe role zagrała w filmach tj. "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy" i "Niemoralna propozycja". Wystąpiła też w "Titanicu" jako bohaterka statku Ida Strauss. Choć większe sceny z jej udziałem wycięto z filmu, pojawiła się w teledysku Celine Dion do piosenki "My heart will go on".