"Elvis" - wielki powrót Króla rock'n'rolla

Jeden z największych wizjonerów kina, Baz Luhrmann, przedstawia życie i twórczość Elvisa Presleya, z perspektywy jego skomplikowanych relacji z menadżerem "Pułkownikiem" Tomem Parkerem. Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, sięgając do początków bezprecedensowej kariery muzyka. Jak mówi sam reżyser: mimo że film nosi tytuł "Elvis", jest to również historia pułkownika Toma Parkera – to w końcu właśnie on jest naszym narratorem w filmie. Do tego stronniczym.