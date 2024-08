"Emily w Paryżu": nowe miasto i przygody w drugiej części 4 sezonu hitu

Seria "Emily w Paryżu" z Lily Collins w roli głównej kontynuuje swoją przygodę w Europie, tym razem przenosząc akcję do Rzymu w drugiej części czwartego sezonu. Netflix, wypuszczając zwiastun nowych odcinków, zapowiada kolejną porcję przygód Emily. W pierwszej odsłonie czwartej serii Emily dochodziła do siebie po dramatycznych wydarzeniach związanych ze ślubem Camille i Gabriela. Bohaterka zmagała się z uczuciami do dwóch mężczyzn, a także z problemami w agencji, w której pracuje. A my pisaliśmy, że wszystko to za mało, by zainteresować widzów. Wiało nudą i odgrzewaniem tego, co już było. Wygląda na to, że w drugiej części akcja w końcu przyspieszy!