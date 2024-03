Opublikowała urocze zdjęcie męża. "Po prostu cię uwielbiamy"

"Ktokolwiek pisze te głupie nagłówki, niech przestanie straszyć ludzi, że gdy otrzymają diagnozę jakiejś choroby neurokognitywnej, to pozostaje już tylko powiedzieć: 'To już wszystko. To koniec. Możemy się spakować'. Nie! Jest zupełnie odwrotnie" – grzmiała na swoim profilu na Instagramie. To właśnie tam kobieta regularnie publikuje zdjęcia: własne, wspólne z mężem, rodziną. Teraz udostępniła uroczą fotografię, której towarzyszą skierowane do partnera życzenia.