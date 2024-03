Przykro się patrzyło. Nikt wtedy nie wiedział, czemu Willis tak gra

Gdy myślimy o gwiazdach kina akcji z lat 80. i 90., to przeważnie nasuwają się takie nazwiska jak Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris czy Bruce Willis. Ten ostatni, który 19 marca kończy 69 lat, pod kilkoma względami wydaje się z nich najciekawszy. To z racji tego, że w swojej aparycji everymana i nie fiksowaniu się na potężnej tężyźnie fizycznej sprawiał wrażenie kogoś bardziej przyziemnego. Nierzadko grywał ludzi, którzy niekoniecznie chcieli zgrywać bohaterów, ale los zmuszał ich do działania.