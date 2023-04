Emma Watson dorastała na oczach widzów. Ale się zmieniła!

Emma Watson nie była doświadczoną dziecięcą gwiazdą, gdy wybrano ją do roli w ekranizacji serii o przygodach Harry'ego Pottera i jego przyjaciół. Miała 9 lat, kiedy stało się jasne, że podczas castingu pobiła inne dziewczynki na głowę. Drobna sylwetka, delikatne rysy, kędzierzawe, miodowe włosy plus spora dawka talentu - to zdecydowało. Dwa lata później "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" był gotowy.