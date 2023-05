Eva Green dla WP: "Nudno jest grać zbyt miłe postaci"

- Zabawnie jest grać czarne charaktery. Jest w tym coś wyzwalającego i zabawnego. Jest silną postacią, ale to, co mi się podoba, to to, że w książce Milady jest w 100 proc. zła. Jest psychopatką. Lubię w tej wersji to, że to postać, jakiej jeszcze nie widzieliśmy - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską Eva Green. Jest gwiazdą nowej produkcji - "Trzech Muszkieterów: D'Artagnan". Jak wyglądały kulisy pracy nad filmem? Jak gwiazda trenowała do swojej roli i jak to jest, gdy gra się u boku przyjaciela z Hollywood?