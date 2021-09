Ewa Dałkowska otwarcie mówi o LGBT. "Lubię słuchać prezydenta Dudy"

- Po prostu wierzę w ich dobre intencje. Nie patrzę od strony afer, świństw czy złych pomysłów. Widzę, że chcą dobrze, na przykład kiedy wprowadzają stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Podziwiam ich za to, że się na to zdecydowali, bo wiem, że nie jest to decyzja, która przysporzy im popularności. Poza tym lubię słuchać prezydenta Dudy i tego, jak podchodzi do różnych rzeczy.