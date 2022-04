Ewa Wiśniewska opowiedziała o przykrej sytuacji. To przez nią, nie gra już w filmach

- Kilka lat temu, gdy nastał czas jedynej słusznej władzy, rozmawiałam w kawiarni ze znajomymi. Mówiłam im o tym, jaki mam stosunek do tego, co dzieje się w naszym kraju. Jak się pan domyśla, były to dość krytyczne słowa dotyczące poczynań partii rządzącej. W pewnym momencie siedzący przy stoliku obok pan, którego nazwisko zostawię dla siebie, wstał i powiedział na cały głos: 'Pani Ewo, może tak się stać, że przestanie pani istnieć jako aktorka'. Moi znajomi zaczęli się śmiać. Niemniej jednak skutki jego późniejszych działań odczuwam do dziś - dodała.