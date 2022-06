Ezra Miller zapadł się pod ziemię. Sąd nie może dostarczyć mu wyroku

Jak podaje "The Los Angeles Times", rodzice Tokaty zdobyli sądowy zakaz zbliżania się Millera do ich córki i prawną ochronę na okres 30 dni. Po tym czasie gwiazdor "Fantastycznych zwierząt" i "Ligi Sprawiedliwości" ma się stawić na przesłuchanie. Problem polega na tym, że władze nie są w stanie zlokalizować Millera, aby dostarczyć mu pisma sądowe. Ani Tokaty, by zapewnić jej zasądzoną ochronę.