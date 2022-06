Jak członek sekty. Aktor oskarżony przez rodziców 18-latka

"Jestem dorosłą osobą i mam prawo do swojego ciała. Jestem zmęczony zamartwianiem się tym, kiedy policja będzie chciała mnie zgarnąć. Zdecydowałem się na terapię i cieszę się z tego, że rozmawiam o swojej kondycji psychicznej i prawdopodobnej depresji z profesjonalistą. To nie jest niczyj interes. To moje wybory i każda interwencja władz czy policji w moim przypadku jest niepotrzebną stratą czasu i środków" - napisał.