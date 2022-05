Aktor nagrywał policjantów. Wideo trafiło do sieci i tylko pogarsza sytuację gwiazdy

Zdaniem Millera to on został napadnięty przez jednego z gości baru. - On mówił, że jest nazistą. Mam to nagrane. To on mnie zaatakował - powiedział. Policjant kontynuował przeszukiwanie aktora mimo jego protestów. Ezra nie przestawał protestować. - Hej, właśnie dotknąłeś mojego penisa. Proszę, przestań. Jestem osobą transpłciową, niebinarną i nie chcę być przeszukiwany przez mężczyznę! - mówił.