Fani byli zdezorientowani. Marvel przyznaje się do błędu

Oficjalne oświadczenie Marvela

Włodarze studia odnieśli się do tego ewidentnego błędu dopiero teraz w świeżo wydanej książce "Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe – An Official Timeline". Swoją drogą to prawdziwa gratka dla miłośników produkcji studia; ten przewodnik ma pomóc fanom w połączeniu kropek i prawdziwym zrozumieniu zawiłych powiązań między różnymi filmami i serialami.