Fani tylko na to czekali. Wiemy, kiedy powróci megahit

Zapoczątkowane w 2018 r. przez "Yellowstone" uniwersum rozrosło się już do pokaźnych rozmiarów. Spin-offowe produkcje "1883" z Samem Elliottem oraz "1923" z Harrisonem Fordem i Helen Mirren same rozrosły się już do pokaźnych rozmiarów. Swego czasu pojawił się nawet pomysł na to, żeby dokładniej przyjrzeć się przeszłym losom Johna Duttona. We własnym serialu miałby go zagrać Josh Lucas, który wcielał się już w młodszą wersję protagonisty.