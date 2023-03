Film z Netflix "przewidział" przyszłość. Kręcili w miejscu przyszłej katastrofy

3 lutego br. w East Palestine w stanie Ohio doszło do wykolejenia się pociągu, który przewoził 150 wagonów z niebezpiecznymi chemikaliami, w tym chlorkiem winylu. Z szyn wyleciało aż 50 wagonów, wybuchł ogromny pożar, a ok. 2 tys. mieszkańców zostało ewakuowanych. Do atmosfery dostało się wiele trujących substancji.