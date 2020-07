Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się jesienią - w nowej formie

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego, Komitet Organizacyjny FPFF jednogłośnie zdecydował o organizacji 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jeszcze w tym roku. Wydarzenie w formie hybrydowej odbędzie się w dniach 9-14 listopada 2020 roku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu organizatorów festiwalu opublikowanym m.in. w mediach społecznościowych. Decyzja w tej sprawie zapadła 15 lipca, a obradujący Komitet Organizacyjny zobowiązał się do tego, by nowy regulamin imprezy przedstawić do 3 sierpnia br.