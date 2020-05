45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Co na nim zobaczymy?

"Chcemy rzetelnie ocenić, kiedy i ile nowych filmów mogłoby zostać zgłoszonych do Konkursu Głównego w Gdyni. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest ich zdecydowanie za mało na nabór, który zwykle przeprowadzamy w maju z myślą o wrześniowym Festiwalu. Coraz bardziej realny staje się więc scenariusz przełożenia imprezy na później” - deklaruje dyrektor festiwalu, Leszek Kopeć.

Gdyby taki nabór przeprowadzić tak jak to zwykle bywało, czyli w maju, to sytuacja nie wyglądałaby dobrze. Gotowych lub bliskich ukończenia może być jedynie kilka wartościowych propozycji. Mówił o tym Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich w rozmowie z WP . - Robiliśmy rozeznanie i wyszło nam, że jest skończonych może pięć, sześć filmów, które się nadają do pokazania w Gdyni.

Z kolei dystrybutor filmu " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy " w reżyserii Jana Holoubka wciąż oficjalnie utrzymuje datę premiery kinowej na 18 września 2020 r. Produkcja powstawała przy współpracy z głównym bohaterem, niesłusznie osadzonym w więzieniu mężczyzny, o którym słyszała cała Polska . Twórcy obiecują, że będzie to pełna napięcia i wyrazistych postaci historia, stworzona według najlepszych zachodnich wzorców. Pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy. Główną rolę w filmie zagrał Piotr Trojan , a u jego boku pojawiła się m.in. Agata Kulesza.

W post-produkcji znajduje się też nowy film Maćka Bochniaka zatytułowany " Magnezja " osadzony w latach 30. ubiegłego wieku. - Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli - mówił reżyser pod koniec zeszłego roku. W obsadzie znaleźli się: Dawid Ogrodnik , Maja Ostaszewska , Mateusz Kościukiewicz , Andrzej Chyra, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki i Agata Kulesza. Jeśli nic się nie zmieni, to film wejdzie do polskich kin 2 października 2020 r.

Kolejną propozycją filmową z udziałem Dawida Ogrodnika na festiwalu w Gdyni może być film " Najmro. Kocha, kradnie, szanuje " w reżyserii debiutanta Mateusza Rakowicza. Choć jego premiera została przesunięta z listopada na 29 stycznia 2021 r., nie oznacza to, że wcześniej nie zobaczymy go w Gdyni. Bohaterem filmu jest legendarny Zdzisław Najmrodzki, który w czasach PRL-u przez lata wymykał się organom ścigania, znacząco je ośmieszając . Najmro wraz ze swoją grupą obrabiał Pewexy, a wolność i dobrą zabawę kochał ponad wszystko.

Kolejnym bardzo ciekawym projektem jest " Mistrz " w reżyserii Macieja Barczewskiego. Zdjęcia do tego filmu zakończyły się w styczniu br., można więc spekulować, że i ta produkcja jest obecnie w post-produkcji i na pomyślnej drodze do ukończenia. "Mistrz" przedstawi losy legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau .

Wiele wskazuje na to, że po zdjęciach jest też Małgorzata Szumowska z filmem "Wonder Żenia". Bohaterem jest Ukrainiec, który przybywa do Polski w poszukiwaniu pracy. Żenia jest masażystą w okolicach Warszawy, ale też i powiernikiem osób, które mają potrzebę podzielenia się z nim swoimi sprawami. Dla wielu z nich staje się wsparciem, jest wtajemniczony w ich problemy i obawy do tego stopnia, że pełni rolę kogoś w rodzaju przewodnika duchowego.