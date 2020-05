45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przełożony

Wielu filmowców może zatem odetchnąć z ulgą. Od 18 maja zniesiono rządowe obostrzenia, które pozwalają im na powrót do pracy na planach filmowych. Choć część z faworytów jest już gotowa do rywalizacji. W związku z decyzją organizatorów FPFF będą mieli więcej czasu na dokończenie swoich dzieł przed zamknięciem naboru do Konkursu Głównego. Według obecnych informacji kwalifikacja do festiwalu miałaby zakończyć się w przyszłym roku.