Festiwal w Gdyni. Kościukiewicz bez hamulców o aferze wizowej. "To już się w głowie nie mieści"

- Jak w każdej pracy są ludzie przyzwoici i kanalie. To, że mamy taki klimat i taką rzeczywistość, że (obecnie - red.) kariery robią ludzie, którzy z moralnością i zasadami nie mają wiele wspólnego, to nie znaczy, że ta sytuacja nie może się bardzo szybko zmienić. Tak naprawdę to zależy od nas. Nadal żyjemy w demokracji i to my decydujemy o tym, w jakiej rzeczywistości chcemy żyć - mówił Kościukiewicz.