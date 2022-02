Film producentów hitów Magic Mike, Magic Mike XXL, Świat w płomieniach, 22 Jump Street, Ocean’s 13, Na skraju jutra.

Takiego filmu jeszcze nie było. Amerykański gwiazdor Channing Tatum wciela się w Jacksona Briggsa, byłego rangera elitarnej piechoty górskiej Armii Stanów Zjednoczonych, wojownika, który z niejednego pieca chleb jadał i ryzykował życie dla swojego kraju, ale wrócił do domu z poważnym urazem głowy. Z mentalnego impasu wyciąga go niespodziewanie Lulu, owczarek belgijski malinois, który potrzebuje ludzkiej pomocy, by dostać się na pogrzeb swego opiekuna, żołnierza, którego Briggs bardzo dobrze znał. Człowiek i pies wyruszają Wybrzeżem Pacyfiku na niesamowitą przygodę, która zmieni nie tylko ich nastawienie do świata, ale też do siebie.