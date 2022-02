Filmowy wieczór? Ruszyła akcja dla kinomanów!

Gdy dni są krótkie, a noce coraz zimniejsze, większość z nas po pracy biegnie do domu, by wskoczyć w wygodne ubranie, ogrzać się w przytulnym wnętrzu i oddać ulubionym rozrywkom. Dla kinomanów wydłużony wieczór to idealna okazja do nadrobienia serialowych i filmowych zaległości. Wystarczy parę kliknięć na pilocie czy konsoli, by znaleźć coś interesującego do obejrzenia w domowym zaciszu.