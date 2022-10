Finał historii bohaterów "Szpitala New Amsterdam". Nadchodzi wyczekiwany 5. sezon serialu

Serial, który pokochały miliony

"Szpital New Amsterdam" od samego początku skradł serca telewidzów. Odcinek pilotażowy w samych tylko Stanach Zjednoczonych obejrzały miliony osób. Jego popularność nie osłabła, przeciwnie – pozwoliła serialowi dotrzeć do innych zakątków świata i sprawiła, że doczekał się aż pięciu sezonów. To, co spowodowało, że widzowie pokochali serial, to naturalność bohaterów i ukazanie lekarzy nie tylko jako osoby wykonujące swój zawód, ale przede wszystkim jako zwykłych ludzi z problemami dnia codziennego.