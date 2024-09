Superprodukcja kosztowała 100 mln dol. Nagle padają słowa po polsku

Na koniec ciekawostka. Autorem zdjęć do romantycznej komedii był polski operator Dariusz Wolski, który zagrał nawet w filmie małą rolę. To on jest autorem preparowanego filmu z lądowania na Księżycu, to on, gdy wszyscy wyciągają kieliszki i nalewają sobie procenty, rzuca: "po polsku mówimy: na zdrowie!". Hollywoodzcy aktorzy, a wśród nich Scarlett Johansson, ochoczo powtarzają polski toast.