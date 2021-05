Rosjanie jednak pierwsi. Cruise przegrywa kosmiczny wyścig

Roskosmos zrealizował tym samym to, o czym od wielu lat marzył Tom Cruise – plan filmowy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Hollywoodzki gwiazdor był już ponoć dogadany w tej sprawie z NASA i miał zrealizować swoją misję w ciągu najbliższych 16 miesięcy. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Rosjanie znów pokonali Amerykanów w wyścigu o podbój kosmosu. Tak jak to miało miejsce na przełomie lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.