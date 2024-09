Francis Ford Coppola pozywa magazyn. Reżyser chce 15 mln dolarów odszkodowania

"Megalopolis" wejdzie do polskich kin 25 października. O produkcji Francisa Forda Coppoli mówi się jednak na długo przed oficjalnym wejściem do kin, choć na pewno nie w taki sposób, w jaki życzyłby sobie jego twórca. Francis Ford Coppola właśnie pozwał "Variety" za artykuł opublikowany 26 lipca, w którym zarzucano mu "nieprofesjonalne" zachowanie na planie filmu. Coppola domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania oraz dodatkowych kar pieniężnych od wydawnictwa "Variety" oraz dziennikarzy Brenta Langa i Tatiany Siegel. Sprawa, która trafiła do Sądu Najwyższego w Los Angeles, nie wspomina o osobnym pozwie przeciwko Lauren Pagone, statystki z "Megalopolis", która oskarżyła Coppolę o napaść i zaniedbanie w zapobieganiu molestowaniu seksualnemu.