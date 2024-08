Skandal goni skandal. Francis Ford Coppola odpowiada na zarzuty. Kuriozalne tłumaczenie

W wywiadzie dla "Rolling Stone", odnosząc się do artykułu, który początkowo opublikował "The Guardian", Coppola bronił się, twierdząc, że informacje były "całkowicie nieprawdziwe". Reżyser argumentował, że pocałunki, o które został oskarżony miały miejsce, ale były skierowane do osób, które znał i miały charakter towarzyski. Coppola twierdzi, że artykuł szkalujący go był próbą sabotowania premiery "Megalopolis".