"Gad". Zaledwie 42 proc. pozytywów dla Netfliksa. Widzieliśmy gorsze rzeczy w tym roku

Brzmi ciekawie? A może jednak wieje nudą? Netfliksowy "Gad" nie zaskoczy raczej żadnego miłośnika thrillerów czy dramatów kryminalnych. Reżyser Grant Singer, dla którego jest to zresztą debiut filmowy, zafundował widzom konwencjonalnie napisaną opowiastkę, w której pełno fałszywych tropów czy stereotypowo nakreślonych postaci. Wielu z was widziało już to dziesiątki, jeśli nie setki razy. A rozwiązanie zagadki jest, co tu dużo mówić, nieszczególnie satysfakcjonujące. Można było podarować sobie także ograne wnioski.