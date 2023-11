Girl power w pięciu smakach. Rusza Azjatycki Festiwal Filmowy

Młodość, upór i marzenia

Dla wielbicieli kina pod znakiem serca organizatorzy przygotowali kolejną propozycję. Miks rasowego melodramatu z komedią romantyczną, czyli "Historia pewnej przyjaźni". To opowieść o chłopaku Junie, który przyjeżdża z Chin do Hongkongu. Tu spotyka krajankę Qiao, pracującą w McDonaldzie i doskonale już orientującą się w zawiłościach miasta. Dziewczyna zostaje jego przewodniczką. To, że oboje przybyli tutaj z Chin, sprawia, że zbliżają się do siebie. Czy mają szansę na happy end? Czy dla młodych miasto neonów stanie się pułapką czy trampoliną do wielkiej kariery? Zobaczcie sami. Przy okazji przyjrzyjcie się świeżej, dziewczęcej Qiao i grającej ją aktorce Maggie Cheung.