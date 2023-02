"Golda": Przerażony głos, panika i strach. Nie oderwiecie się od ekranu

Nie brakuje kontrowersji

Mirren pokazuje, że jest stworzona do takich ról. Pod powłoką charakteryzacji udaje jej się odnaleźć prawdziwe emocje, a w jej oczach skrywają się wszystkie myśli. Nie sposób jednak pominąć kontrowersji, które były związane z wyborem brytyjskiej aktorki do wcielenia się w postać Goldy Meir. Przeciwnicy zarzucali, że aktorka nie posiadająca żydowskiego pochodzenia nie powinna portretować tak ważnej dla nich postaci. Po premierze wydaje się jednak, że nikt inny nie zrobiłby tego lepiej, a w tej opowieści nie tyle chodzi o narodowość, co hart ducha i gotowość do walki o wspólne wartości.