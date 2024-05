Goldberg dopiero teraz to zdradziła. "Nie chciałam umrzeć"

Patrząc na jej dorobek, ciężko pomyśleć, że Goldberg miała mroczny epizod w swoim życiu. Okazuje się jednak, że w pewnym momencie wpadła w nałóg narkotykowy. "Po oczyszczeniu się na początku lat 70., trzymałam się z daleka od narkotyków, z wyjątkiem trawki" – napisała w swojej książce "Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me", która w USA trafi do sprzedaży 7 maja.