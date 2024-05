"Jestem chyba dziwna". Powiedziała, kto odziedziczy jej majątek

Pieniędzy swoim dzieciom nie zamierza pozostawić także Jeff Goldblum. Hollywoodzki aktor powiedział, co powie swoim dzieciom, gdy dorosną: - Każdy musi sterować swoją łodzią sam! Nie zrobię tego za ciebie. Ty też nie będziesz chciał, żebym to robił za ciebie. Sami musicie odkryć, co jest ważne i potrzebne, a przy okazji zgodne z waszymi zainteresowaniami. A nawet jak nie będzie zgodne, to możliwe, że i tak będziecie musieli to robić.