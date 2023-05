Gorąca premiera. "Pseudo romantyczne polskie soft porno"

"Heaven in Hell" stał się w tym roku hitem walentynek. W ciągu premierowego tygodnia obejrzało go ponad 220 tysięcy osób. Widzowie wiedzieli czego mają się spodziewać. Obraz został zrealizowany przez twórców "365 dni", co gwarantowało, że nie zabraknie w nim odważnych scen erotycznych.