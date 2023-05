Wstydzili się obejrzeć go w kinie? Polski erotyk bije rekordy popularności

Na niewiele się zdały podkręcające atmosferę wywiady z osobami zaangażowanymi w produkcję filmu. Edyta Folwarska była na przykład pod ogromnym wrażeniem pracy córki Jana Englerta: - To było wyzwanie, Helena musiała się rozebrać, pokazać biust, grać nago w scenach z innymi aktorami, ale nie miała dublerki w żadnej scenie, nie chciała tego. Stwierdziła, że jej ciało służy też do jej pracy i do grania, jest to część jej zawodu. Nie chce dublerki, bo jej rodzice też są aktorami i to rozumieją. Podeszła do tego czysto zawodowo i naprawdę profesjonalnie.